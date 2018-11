Samuel cobra tramitação de projeto de Cidadania Sergipana para Bolsonaro

08/11/18 - 05:45:44

Durante a apreciação de projetos da Casa e de outros Poderes constituídos, nas Comissões Temáticas da Assembleia Legislativa, nessa quarta-feira (7), o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) cobrou a tramitação do Projeto de Resolução de sua autoria, protocolado em fevereiro passado, que concede o Título de Cidadão Sergipano ao presidente da República eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

Samuel defendeu que a proposta entre logo na pauta de votação da Alese. “Quando a gente propôs esse projeto no início do ano a celeuma foi grande e a proposta ficou parada aqui na Casa. Durante a aprovação de outros títulos hoje, eu solicitei na Comissão a tramitação do meu projeto que concede o Título ao Capitão Jair Bolsonaro”, explicou.

Em seguida, o deputado disse que sua expectativa é que a proposta passe sem polêmicas até dezembro. “Vamos trabalhar para aprovar o Título. Aí, em uma futura viagem dele a Sergipe, já como presidente da República, ele venha até a nossa Casa receber o Título. Mesmo porque ele não esteve por aqui durante a campanha eleitoral”.

Por fim, Samuel destacou que as diferenças políticas acabaram com o fim do processo eleitoral. “Agora ele é o presidente de todos! Independente de sua posição política. Seus atos vão beneficiar ou não a todos. Nós temos que pacificar o País, buscar a unidade, temos um presidente eleito democraticamente através do voto, superando a grande mídia, e a escolha do povo brasileiro deve ser respeitada”.

Outros títulos

Durante as discussões nas Comissões e em plenário foram aprovados três projetos de Resolução concedendo cidadania sergipana. De autoria do deputado Antônio dos Santos (PSC) serão condecorados o General de Divisão do Exército, William Georges Felippe Abrahão, e o Pastor Evangélico Valdemar Alves de Araújo Filho; já de autoria do deputado Luciano Pimentel (PSB) será homenageado José Paulo Leão Veloso Silva.

Por Habacuque Villacorte