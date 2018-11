SECA: JOÃO DANIEL APELA AO GOVERNO POR MEDIDAS URGENTES

08/11/18 - 12:42:04

Diante da situação difícil em que se encontra o estado de Sergipe, bem como todo semiárido nordestino, o deputado federal João Daniel (PT) voltou a cobrar do governo federal decisões urgentes que venham possibilitar à população que vive nessa região uma melhor convivência com a seca. O parlamentar registrou a reunião realizada, no início da semana, com o governador Belivaldo Chagas, acompanhado por lideranças do município de Porto da Folha, localizado no Alto Sertão sergipano, entre elas o ex-prefeito Manoel de Rosinha, quando entre outros assuntos trataram sobre a estiagem no estado.

João Daniel destacou que a região Nordeste, em especial Sergipe, encontra-se numa situação muito difícil, no que tange o problema da seca. “O atual governo e o governo que toma posse a partir de 1º de janeiro, cujos presidentes já estão governando em conjunto, precisam urgentemente atuar na questão da seca. É um dos primeiros anos em que vejo um total abandono por parte do governo federal na assistência à questão da água”, afirmou.

O deputado lembrou que o Alto Sertão de Sergipe tem a maior bacia leiteira do Nordeste, uma das mais importantes do Brasil, formada pelos municípios de Poço Redondo, Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Canindé, Porto da Folha, Gararu, Itabi, Nossa Senhora de Lourdes, Feira Nova e toda região, que vai até Tobias Barreto até Poço Verde, onde, segundo ele, a pecuária leiteira, uma das melhores do Brasil, encontra-se ameaçada.

“É fundamental uma decisão urgente do governo federal em apoio aos municípios, aos estados, em especial a Sergipe, para que possam imediatamente resolver a questão do abastecimento de água. Vi o empenho e a preocupação do nosso governador”, registrou, ao acrescentar que no último final de semana percorreu a região do Alto Sertão e pode constatar a triste situação. “A nossa preocupação é com a assistência imediata, principalmente para os pequenos animais e para o gado leiteiro”, completou.

Contra MP 844

Ainda em seu discurso, na sessão desta quinta-feira, dia 8, o deputado João Daniel voltou a reafirmar seu posicionamento contrário à Medida Provisória 844, que estabelece um novo marco regulatório para o saneamento básico”, no qual estão fixadas as bases para a privatização dos serviços de fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Ele parabenizou todos os trabalhadores do setor de saneamento e elétrico que têm se mobilizado para que esta MP não seja aprovada em plenário.

“Quero parabenizar os governadores eleitos e os atuais que assinaram a moção contrária à aprovação dessa Medida Provisória. E em nome de todos os trabalhadores do setor elétrico de Sergipe, da Deso, da Cohidro e do SAAE, em especial do Sindisan e do Sinergia, quero dizer que contem conosco nesta luta em defesa das empresas públicas, das empresas estatais, porque água e energia não são mercadoria”, disse. João Daniel também registrou a aprovação, ontem, na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara (CDU), por unanimidade, dos homenageados com o Prêmio Lúcio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação pela Câmara dos Deputados. Entre as entidades homenageadas está a Federação Nacional dos Urbanitários (FNU), representada pelo seu coordenador nacional Pedro Blois.

Foto assessoria

Por Edjane Oliveira