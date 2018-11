SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO TERMINA NESTA SEXTA-FEIRA

Termina nesta sexta-feira (09), a 13ª edição da Semana Nacional de Conciliação, iniciada na última segunda-feira, 05/11. Em Sergipe, já foram realizadas até a quarta-feira, 07/11, 1.339 audiências e atendidas quase 4 mil pessoas, com um volume de mais de R$ 1,5 milhão de valores negociados. No Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), do Fórum Gumersindo Bessa, está acontecendo um mutirão de conciliação do Banco do Nordeste e também um mutirão de execução fiscal.

Com o tema ‘Conciliar: a decisão é nossa’, a ideia é promover um ambiente de diálogo construtivo e estimular os métodos consensuais como forma efetiva de acesso à Justiça. Segundo a Juíza que coordena o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJSE (Nupemec), Adelaide Moura, as pessoas estão mais abertas à conciliação.

Terminada a Semana Nacional, qualquer pessoa que tenha um processo e se interesse em resolver o litígio através da conciliação pode clicar aqui e preencher o formulário solicitando uma audiência de conciliação.

Fonte e foto assessoria