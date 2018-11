Unidade do Ipesaúde em Dores promove assistência aos beneficiários da região

A iniciativa faz parte da estratégia de fortalecimento do serviço no interior do estado

A Unidade Regional do Ipesaúde “Cônego Raimundo Cruz”, localizada em Nossa Senhora das Dores foi inaugurada pelo governo do Estado no segundo semestre deste ano e levou os serviços prestados pela instituição para os beneficiários do médio sertão sergipano e regiões circunvizinhas. Mais de 1350 atendimentos já foram contabilizados.

A ação faz parte da consolidação dos serviços no interior do estado. O beneficiário não precisa se deslocar para a capital para receber assistência em diversas áreas como clínico geral, odontologia, fisioterapia, além de todos os serviços administrativos como emissão de carteiras, renovação entre outros.

De acordo com diretor-presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira, “Com o fortalecimento do Ipesaúde tanto na capital, quanto na maioria das regiões do estado faz com que os beneficiários tenham suas necessidades reconhecidas e recebam o acolhimento devido”, enfatiza.

A estrutura da unidade do Ipesaúde em Nossa Senhora das Dores compreende uma área de 310 metros quadrados, bem localizada e que atende todos os parâmetros de acessibilidade, consultórios, banheiros e espaço exclusivo para atendimento em fisioterapia.

O Ipesaúde possui, além da capital sergipana, unidades de atendimento às demandas dos beneficiários em Lagarto, Estância, Nossa Senhora das Dores, Itabaiana e Propriá. Todas possuem especialidades médicas, além de serviços administrativos.

