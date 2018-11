Aracaju recebe 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

09/11/18 - 13:21:18

Evento muito aguardado pelos apreciadores da sétima arte, estudantes e professores, a 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos já tem data marcada: de 27 de novembro a 14 de dezembro, no Museu da Gente Sergipana e no Centro Cultural de Aracaju. Para a edição de 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (que completa 70 anos) será o tema principal. As exibições acontecerão gratuitamente em todas as capitais e no Distrito Federal.

A Mostra é uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos (MDH), com realização do Instituto Cultura em Movimento (ICEM). A abertura na capital sergipana será no dia 27 de novembro, às 18h30, no Museu da Gente Sergipana, com a exibição dos curtas ‘Nós’ (de Thiago Simas e Lucas Storck. Temática – Imigrantes), e ‘Do Outro Lado’ (de Bob Yang e Frederico Evaristo. Temática – População LGBTQ+).

“Por mais um ano consecutivo, a Mostra é uma alternativa positiva para a consolidação da cultura e educação em Direitos Humanos, ampliando espaços de debate por meio da linguagem cinematográfica e contribuindo para o exercício da solidariedade e do respeito às diversidades”, comenta o produtor cultural Mário Eugênio Lima, responsável pela Mostra em Aracaju, reforçando que as escolas (públicas e privadas) que desejam agendar a presença dos alunos para as sessões devem entrar em contato pelo número (79) 99909-6500.

A 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos contará com a exibição de 40 filmes, divididos em 4 mostras: Temática, Panorama, Mostrinha (dedicada ao público infanto-juvenil) e Homenagem (que celebra a carreira do ator e diretor Milton Gonçalves).

Os filmes abordam as diversas temáticas dos Direitos Humanos, como memória e verdade, questões de gênero, população negra, população indígena, população LGBTQ+, imigrantes, direito das pessoas com deficiência, direito da criança, direito dos idosos, direito da mulher, direito à saúde, direito à educação, diversidade religiosa e meio ambiente. “Para permitir a acessibilidade, todas as sessões contam com closed caption, e em sessões selecionadas haverá áudio descrição e Libras. Os espaços onde ocorrem as exibições também possuem estrutura acessível para receber os diferentes públicos, além de contar com a programação em Braille para consulta”, reforça Mário Eugênio.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu em 1948 como um grito de liberdade e o clamor por respeito, contra o fascismo e as milhões de mortes da 2ª Guerra Mundial. Segundo a Diretora de Promoção e Educação em Direitos Humanos do MDH, Juciara Rodrigues, a Mostra promove ações públicas que transcendem governos, por isso já está em sua 12ª edição. “Trata-se de uma revolução silenciosa e maravilhosa. Vai até as pessoas para mostrar a elas a importância de ser cidadão e do respeito ao próximo. Chega até elas levando educação amorosa e libertária, para que possam refletir qual o nosso papel no mundo. É uma forma de lutar e resistir a qualquer tipo de opressão, de objeção em relação ao exercício da nossa cidadania e direitos”, diz Juciara.

Com mais de 70 filmes no cinema, o ator e diretor Milton Gonçalves, homenageado na Mostra, é um dos mais prolíficos artistas do país. Presente nas telas e palcos desde a década de 50, participou da história da televisão, do teatro e do cinema brasileiros. Sua versatilidade dramática e seu talento venceram as barreiras que normalmente são impostas aos artistas negros no país. “Sua atuação no cenário político e sua militância pelos Direitos Humanos e contra o racismo o tornam um desses artistas cuja trajetória precisa ser registrada e cuja história deve ser contada para os jovens. Milton Gonçalves soube como poucos manter um rigor artístico e, ao mesmo tempo, uma atuação e coerência política. Com a proximidade de seus 85 anos de vida, em 2018, é fundamental conhecer o homem, marido, pai, político, ator e diretor Milton Gonçalves”, completa Juciara.

Serviço

O quê? 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

Quando? De 27 de novembro a 14 de dezembro

Onde? Museu da Gente Sergipana e Centro Cultural de Aracaju

Abertura? 27 de novembro, às 18h30, no Museu da Gente Sergipana

Assessoria de Imprensa Sergipe