Concursos da SSP realizados pelo governo seguem cronograma

09/11/18 - 10:59:14

Somente neste ano, foram realizados concursos para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Agente Prisional, Gestor Público e Delegado de Polícia Civil

Com o objetivo de realizar melhorias na Segurança Pública, o governo de Sergipe tem promovido concursos públicos para a área, ao longo deste ano de 2018. Atualmente, estão em andamento os concursos da Polícia Militar de Sergipe para oficiais e soldados, Corpo de Bombeiros, também para as funções de oficial e soldado, além dos concursos para Agente Prisional e ainda para delegados da Polícia Civil.

O concurso da Polícia Militar oferta 300 vagas imediatas para o cargo de soldado, além de 30 para aspirantes, além de cadastro reserva. O certame, de acordo com o responsável pela Assessoria de Comunicação da PM/SE, Major Fábio Machado, está em fase de Pesquisa da Conduta Social, da Reputação e Idoneidade.

Após a conclusão dessa etapa, será publicado o resultado final e, posteriormente, a convocação para o Exame Médico Admissional, também chamado de Inspeção de Saúde. Com esta última etapa concluída, a previsão é que os aprovados iniciem o Curso de Formação, com duração de 1.000 horas/aula.

Importância

O concurso da PM, muito aguardado pela categoria, chega com a função de reforçar o policiamento ostensivo e contribuir para reduzir o déficit de policiais militares, devido às aposentadorias. Para o comandante geral da PMSE, Marcony Cabral, os 300 novos PM’s, que serão empossados no ano que vem, terão importância fundamental neste processo.

“O governo atual, através da realização de todos esses concursos, está corrigindo um problema que tínhamos aqui, com a falta de concursos públicos. A reposição dessas vagas vai significar uma prestação de serviço com maios qualidade e abrangência. E a nossa expectativa, claro, é que ao longo dos próximos anos possamos ter um preenchimento das vagas para que o nosso efetivo cresça”, destacou.

Outros concursos

O concurso para o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), que tem como objetivo preencher 212 vagas, entre os cargos de soldado combatente e oficial combatente, também segue em fase de investigação social.

Já o certame para a função de Agente Prisional, os candidatos aprovados realização a etapa de Exame Psicológico no próximo dia 18 deste mês. Com isso, o processo segue com a entrega do exame toxicológico, o resultado do exame psicológico, bem como os recursos aplicáveis, até o final do ano. Nos dias 13 e 14 de janeiro do ano que vem, está prevista a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) para os candidatos habilitados.

Já em relação ao concurso para a função de delegado da Polícia Civil de Sergipe, as provas objetivas aconteceram no último dia 14 de outubro. A próxima etapa corresponde à prova discursiva, seguida da prova de capacidade física, exame psicológico, exame toxicológico, sindicância de vida pregressa, prova oral, avaliação de títulos e curso de instrução e preparação técnico-profissional.

O governo do Estado objetivando melhorar o quadro de servidores nos órgãos públicos, também realizou concurso para o cargo de Gestor Público, ofertando 19 vagas. Esse certame já está em fase final, com o andamento do Curso de Formação para a Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, desde o dia 5 de outubro.

Estão realizando o curso, os 50 classificados na primeira e segunda fase do concurso. Após a conclusão, serão convocados os candidatos dentro do número de vagas imediatas, podem ser chamados também, dentro do prazo do concurso, os demais habilitados.

Foto: Arquivo/SSP