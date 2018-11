Conselheiros de saúde são eleitos para o biênio 2018-2020

09/11/18 - 07:27:13

Em reunião plenária realizada na manhã desta quinta-feira, 8, no Complexo da Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social, os moradores de Rosário do Catete, por intermédio de seus representantes, elegeram os novos conselheiros municipais de saúde para o biênio 2018-2020.

O Conselho Municipal de Saúde é composto por representantes da prefeitura, dos usuários, dos profissionais da saúde e dos prestadores de serviço. A divisão dos cargos é feita da seguinte forma: 50 por cento têm que ser usuários, 25 por cento profissionais de saúde e os outros 25 devem ser com gestores e prestadores de serviço.

Durante a abertura dos trabalhos, a secretária municipal da Saúde, Marilene Dória disse que o dia era de democracia, pois é o conselho que ajuda gestão a construir um SUS melhor. “Tenhamos uma manhã produtiva, com o objetivo de efetivar o SUS como patrimônio da população. E que as demandas dos integrantes sejam coletivas, e não individuais, pois quando o Conselho age pensando coletivamente quem ganha é a população que tem como garantia o acesso ao Sistema Único de Saúde de forma integral, universal e equânime.”

O coordenador Nacional das Plenárias do Conselho Estadual da Saúde, Carlos Alberto Oliveira, que acompanhou a eleição, elogiou a organização e a participação de todos. “Poucos municípios realizam plenária com esse quantitativo de pessoas. Os usuários precisam conhecer a importância do Conselho, já que todos os recursos e ações precisam de aprovação dele”.

A atual presidente do Conselho, Gilmeire Azevedo reforçou a importância do colegiado para os usuários. “Inicialmente, parabenizo a secretária Marilene pelo trabalho que vem realizando em tão pouco tempo à frente da pasta apesar das dificuldades. Também quero reconhecer o trabalho dos conselheiros voluntários, pois fortalecem o colegiado em busca de uma saúde melhor. E por fim, espero uma participação maior das associações nas ações e não apenas em tempo de política partidária”.

Da eleição

Associação Centro Integrado de Educação Especial(ACIEE), Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Obra Social Nossa Senhora do Rosário, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rosário do Catete, representantes dos trabalhadores dos níveis superior e médio: Camila Monteiro da Silva Almeida, Dicleia Vitor Ferreira, Sinelma Figueiredo da Cruz e Edivaneide Muniz Ferreira.

Fonte e foto SES