DENARC PRENDE EX-PRESIDIÁRIO E APREENDE 50KG DE MACONHA

09/11/18 - 13:09:27

A operação policial foi deflagrada após o recebimento de um disque-denúncia

A Polícia Civil por meio do Departamento de Narcóticos (Denarc) prendeu em flagrante o ex-presidiário Andrey Martinho Santos, conhecido como “Chiquinho”, de 31 anos. O suspeito estava na casa dele na noite dessa quinta-feira, 08, situada no Conj. João Alves, em Nossa Senhora do Socorro.

No quintal da residência foram encontrados tabletes de maconha, escondidos sob uma lona e colchão, totalizando cerca de 50kg da droga, além de uma balança digital utilizada para pesar os entorpecentes, cerca de R$ 1.900,00 em dinheiro e uma folha de caderno com anotações da compra de drogas.

Andrey já respondeu processo por homicídio tentado e foi absolvido. Ele já foi condenado por tráfico de drogas, assim como foi autuado em flagrante na noite de ontem, 8, pelo mesmo delito. O indivíduo será apresentado para fins de audiência de custódia. A operação policial foi deflagrada após o recebimento de um disque-denúncia.

Fonte e foto SSP