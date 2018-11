Estudantes do Curso de Libras da Semed são aprovadas no vestibular da UFS

09/11/18 - 05:25:04

A Secretaria Municipal de Educação já está no IV Módulo do seu Curso de Libras, direcionado a surdos, professores, familiares e profissionais de saúde e de assistência social.

Chama a atenção de todos as técnicas utilizadas pelo instrutor Carlos Magno Azevedo, que também é surdo. Mas nos últimos dias os destaques foram para as estudantes Catiane Ribeiro Lopes, Jaciara Mauricia Santos e Nicole Ribeiro Dias. Todas elas foram aprovadas no vestibular para Letras – Libras da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

A graduação visa formar profissionais que estejam aptos a usar e a ensinar as várias manifestações da linguagem. O curso tem ainda o objetivo de formar professores da educação básica e também intérprete da Língua Brasileira de Sinais para atuar em diversos segmentos da sociedade. Os acadêmicos do curso desenvolvem conhecimento teórico e descritivos básicos dos componentes da Língua Portuguesa e da Libras.

Fonte e foto assessoria