Itnet Telecom participa de evento da NEO TV, fica entre melhores, mas não leva prêmio

09/11/18 - 07:59:18

Mesmo não levando o prêmio, a Itnet Telecom ficou entre os três primeiros da categoria na qual disputou.

A Itnet Telecom, através do lançamento da It TV (primeira TV por assinatura totalmente itabaianense) participou de um evento em São Paulo promovido pela Associação NEO TV. A Itnet ficou entre os três melhores de sua categoria, mas não conseguiu o prêmio.

Mesmo não ganhando, o idealizador do Grupo Itnet, Jamyson Machado mostrou-se feliz em participar do evento e reconheceu a sua importância, pois trata-se de um evento que dá visibilidade e premia os melhores da área de provedores de internet e criações do ramo a nível nacional. “Vamos continuar trabalhando para conquistar o prêmio”, disse.

A nossa empresa concorreu na categoria de Lançamento Destaque do ano de 2018. Agradecemos a todos que torceram pela Itnet e para o prêmio vir a uma empresa itabaianense. Ano que vem estaremos lá novamente e os itabaianenses torcerão por nós de novo.

Por Taís Cristina

Foto assessoria