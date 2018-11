Lagarto: biblioteca encheu de poesia o auditório da SEMED

09/11/18 - 12:21:33

oi durante a realização do 2º Concurso Municipal de Poesia Infanto-Juvenil de Lagarto

Realizado na manhã desta quinta-feira (8), no auditório da Secretaria Municipal da Educação de Lagarto (SEMED) o “II Concurso Municipal de Poesia Infanto-Juvenil” é um evento que passou a fazer parte do Calendário Anual de Atividades da Biblioteca Pública Municipal José Vicente de Carvalho e contou com o apoio da Prefeitura Municipal, SEMED, SECJESP e SECOM.

Este ano o concurso homenageou o saudoso poeta César de Quitéria, onde filhos e viúva do mesmo se fizeram presentes na platéia.

Sete escolas da rede municipal enviaram aproximadamente 45 trabalhos, dos quais quinze foram selecionados para serem apresentados ao público e consequentemente concorreram do 1º ao 5º lugar, além do Melhor Intérprete.

O corpo de jurados foi composto pelo professor, poeta e declamador Everton Nascimento; da atriz e Diretora de Cultura do Município de Lagarto Ediclécia Santos e do poeta, declamador e revisor de textos do Instituto Federal de Sergipe (IFS) César de Oliveira.

O evento foi organizado pelo poeta lagartense Assuero Cardoso e contou com a presença da secretária municipal da educação Vanda Monteiro, que acompanhou até o fim todas as declamações.

“Adoro poesia e me emociona demais ver o envolvimento destes jovens neste belíssimo concurso, onde podem expressar seus sentimentos, suas opiniões a respeito da vida, da política e de tantos outros temas. Independente da competição todos aqui são vencedores, porque estão praticando a arte e a cultura, tão essenciais quanto a própria educação em suas vidas”, disse Vanda.

E os vencedores de 2018 foram

1º lugar- “VERDE OLHAR” – Renan Alisson Andrade, da Escola Luiza Pereira.- R$ 300,00

2º lugar – “MENTE NA DESORDEM” – Luísa Vitória Oliveira, da Escola Adelina Maria.- R$ 200,00

3º lugar – “ELA” – Gabrielle Kellinger, da Escola Adelina Maria – R$150,00

4º lugar – “A LEITURA EM MINHA VIDA” – Kauan Souza, da Escola Sílvio César Leite – R$100,00

5º lugar – “SONETO DAS AFLIÇÕES” – Leonarda Nascimento, da Escola Frei Cristóvão. R$50,00

O prêmio de Melhor Intérprete ficou com a aluna Laíla, da Escola Adelina Maria. R$ 200,00.

Todos os classificados receberam certificados de participação e os seis premiados receberam também troféus.

Fonte e foto assessoria