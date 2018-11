NOVO PROCURADOR-GERAL DO MPE DESTACA TRABALHO DE EDVALDO

09/11/18 - 15:08:30

O prefeito Edvaldo Nogueira acompanhou, na manhã desta sexta-feira, 9, a cerimônia de posse do novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe (MPE), o procurador Eduardo Barreto D’Avila Fontes. A solenidade ocorreu no auditório Promotor de Justiça Valdir de Freitas Dantas, localizado na sede do órgão, e reuniu diversas autoridades dos três poderes.

Nomeado para o cargo no último dia 5, pelo governador de Sergipe Belivaldo Chagas, o procurador assume a condução dos trabalhos do órgão pelos próximos dois anos, no lugar do procurador-geral José Rony Silva Almeida. A escolha do seu nome para o cargo se deu após eleição realizada pelo MPE, para o biênio 2018/2020, na qual foi o segundo da lista de opções enviada ao governador.

Em seu discurso de posse, o novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público Estadual, Eduardo D’Avila, cumprimentou, em discurso, o prefeito Edvaldo Nogueira e destacou sua admiração pelo gestor.

“Tenho certeza de que teremos um relacionamento muito profícuo, como sempre tivemos, até então, dada a sua condição de excelente gestor”, afirmou o procurador.

Foto Ana Licia Menezes