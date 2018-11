Policial civil do Gerb conclui curso de operações com cães na Bahia

09/11/18 - 08:43:14

A agente é médica veterinária e única policial civil sergipana com a certificação brevê de “cachorreira”

No último dia 31 de outubro, a policial civil de Sergipe e médica veterinária, Laís da Costa Oliveira, concluiu o V Curso de Operações com Cães, ofertado pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar da Bahia. A agente, lotada no Grupo Especial de Repressão e Busca (Gerb), é a única policial civil sergipana a ter conquistado a certificação.

O curso foi ministrado pela capitã Samanta Lacerda e teve duração de 50 dias. O treinamento contou com a participação total de 33 alunos – sendo 18 policiais militares da Bahia, um do Piauí e dois do Mato Grosso do Sul; além da policial civil sergipana -, onde 22 foram aprovados e obtiveram a certificação denominada de brevê de cachorreiro.

O treinamento contou com instruções teóricas e práticas, abrangendo diversas áreas de atuação. De acordo com a agente, o objetivo do curso é desenvolver o aprendizado de técnicas na condução de cães farejadores e cães de guarda em operações policiais. As atividades também contaram com capacitações em operações aéreas (embarque e desembarque com cães) e unidades prisionais.

No decorrer das atividades, os alunos passaram por várias etapas que exigiram aptidões físicas, preparo psicológico, conhecimentos sobre psicologia e saúde animal, dentre outros. No final das instruções, os alunos participaram de treinamento em situações reais, como atuação em uma ação realizada no bairro Itapuã, na capital baiana, onde foram localizadas duas mil pedras de crack e 2kg de maconha.

Fonte e foto assessoria