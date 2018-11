Turismo em Aracaju e Sergipe é destaque em revista de bordo da Gol

09/11/18 - 08:28:49

Turistas que viajam pelo Brasil e pelo mundo através da Gol Linhas Aéreas têm, neste mês de novembro, uma agradável surpresa durante seus voos. A revista de bordo da companhia traz em sua edição nº 200, na coluna Viagem, uma reportagem especial de dez páginas sobre o turismo em Aracaju e Sergipe, produzida pela jornalista Larissa Faria, com fotos de Caio Palazzo.

Com o título “Da capital ao sertão”, o leitor descobre a capital sergipana como destino perfeito para a próxima viagem de férias, negócios ou lazer. “O encontro dos rios com o mar e a rica cultura nordestina tornam a capital, Aracaju, e seus arredores, um destino com paisagens variadas e curiosidades para desbravar a cada dia”, diz a matéria.

O prefeito Edvaldo Nogueira comemora a publicação para o aquecimento do turismo na capital, principalmente quando se aproxima o período de alta estação nos meses de janeiro, fevereiro e junho, e destaca o esforço permanente da gestão em manter a cidade limpa, com belo paisagismo, prestigiando o verde e com os serviços urbanos funcionando normalmente. “Assim como outros setores da nossa administração, o turismo tem sido uma prioridade, dada a sua fundamental importância para o desenvolvimento do nosso município. Temos investido não só na manutenção dos serviços urbanos, deixando a cidade sempre limpa e com os serviços públicos funcionando adequadamente, como também em obras de infraestrutura, melhorando a cidade para os cidadãos e para os turistas que nos visitam. Como gestor, sou um aliado de primeira hora e fico muito feliz com a divulgação da nossa capital na revista”, destacou o gestor.

O secretário municipal interino da Indústria, Comércio e Turismo, Ricardo Mascarello, também avalia a divulgação como algo muito positivo. “É uma expressiva divulgação, com enorme potencial para atrair turistas que estão pensando onde passar as próximas férias, ou mesmo turistas que estão em algum município vizinho e que podem vir a nossa cidade para conferir o que viu na revista. Estamos falando de um público em cerca de mil voos para mais de 70 destinos e 16 países diariamente”, afirma.

Larissa Faria começa seu passeio em Aracaju pelo Museu da Gente Sergipana, onde destaca a forma interativa oferecida ao visitante para conhecer a história do estado, os costumes locais e as manifestações culturais. Os mercados centrais ganham destaque pela variedade de “peixes frescos e frutas locais como caju e mangaba, a tapioca feita na hora e o artesanato em palha e barro”. Larissa se encanta com a literatura de cordel na Barraca do Seu João e se delicia com as comidas típicas como o camarão de cueca, pirão, vinagrete e a farofa. “São muito bem servidos e caem bem com os sucos de caju ou acerola”, recomenda a jornalista na matéria.

Rio e Mar

Do circuito cultural, a equipe segue para a Orla Pôr do Sol Cleomar Brandi. Segundo a jornalista, o local faz com que o “visitante se sinta em férias no paraíso”. “Essa é a sensação ao entrar no catamarã da Crôa do Goré, um pequeno banco de areia que aparece quando a maré está baixa. As águas calmas do rio permitem aos visitantes brincar com bicicleta aquática”.

Ainda no estuário do rio Vaza-Barris, os jornalistas partem para a Ilha dos Namorados e retornam para a Orla Pôr do Sol ao fim do passeio para admirar o cair da tarde, “o mais belo pôr do sol do mundo”, costuma enaltecer o prefeito Edvaldo Nogueira sempre que se refere ao local.

Na Orla da Atalaia, além do acesso à bem estruturada rede de hotéis, bares, restaurantes e demais serviços, os jornalistas da Revista GOL conheceram o trabalho de preservação das tartarugas marinhas realizado por biólogos do Projeto Tamar e visitaram o Oceanário de Aracaju. “Além de observar aquários com espécies de águas doces e salgadas, os visitantes podem alimentar tartarugas e tubarões”, admiraram.

Foto: Caio Palazzo/Revista GOL