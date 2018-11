FÁBIO OFERECE A DIREÇÃO DO PDT A EDVALDO NOGUEIRA

10/11/18 - 07:14:16

O deputado federal eleito Fábio Henrique e o irmão, vereador Jason Neto, ambos do PDT, estiveram nesta sexta-feira (09) fazendo uma visita de cortesia ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB).

A visita foi confirmada por Jason ao afirmar que “como presidente municipal do PDT e vereador de Aracaju, fiz uma visita de cortesia ao prefeito Edvaldo Nogueira (PC do B), acompanhado do deputado Federal eleito Fábio Henrique (PDT)”.

Jason Neto disse ainda que Fábio Henrique convidou Edvaldo para se filiar ao PDT, além de oferecer a presidência estadual do partido. “Reforcei a parceria que existe entre o município e o PDT, bem como o deputado Fábio Henrique colocou o seu mandato de Federal à disposição de Aracaju. Fábio aproveitou para convidar a Edvaldo Nogueira para, saindo do PC do B, ir para o PDT, com a possibilidade dele assumir a presidência estadual do partido”.

Com informações da assessoria do vereador

Munir Darrage