Polícia municipal de Rosário do Catete recupera veículo com placa clonada

10/11/18 - 09:52:30

Na noite dessa sexta-feira (09), a Polícia Municipal de Rosário do Catete foi informada por populares que um veiculo Branco com dois indivíduos estavam tentando assaltar um outro veiculo nas proximidades do pare e siga existente na BR 101 no município de Rosário.

A equipe do Grupo de Operações Táticas (GOT) juntamente com equipe do Comando, foram ao local encontrando o veiculo Siena branco com placa QKP-8055 a qual não consta restrições de roubo. Então foi realizado a verificação do chassi, identificando divergências motivo qual levou a realizar consulta pelo chassi constatando a placa QKN-8617 original do veiculo,o qual foi tomado de assalto no dia 22 de Outubro desse ano no município de São Cristóvão.

Portanto, o veículo estava rodando com a placa clonada, o proprietário foi localizado e orientado a comparecer a delegacia plantonista de Maruim para receber seu veiculo de volta. A Policia Municipal recuperou o 20° veiculo somente esse ano.

Fonte e foto assessoria