EMSURB E PM ATUAM EM PARCERIA E ORGANIZAM ESPAÇO PÚBLICO

11/11/18 - 08:46:12

Emsurb e PM atuam em parceria para organizar espaço público no bairro Farolândia

Uma ação conjunta da Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), e Polícia Militar de Sergipe (PM/SE) resultou na retirada do comércio irregular de ambulantes na praça do Farol, bairro Farolândia, na noite da última sexta-feira, 9. A iniciativa atendeu ao que determina o plano de organização dos espaços públicos da capital, implantado pela administração municipal, e ao apelo dos moradores da área que, ao longo das últimas semanas, se manifestaram incomodados com a aglomeração desordenada, barulho e até situações de tumulto.

Conforme informou o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, Bira Rabelo, anteriormente, a empresa direcionou fiscais ao local para notificar os ambulantes. Sem obter o resultado esperado, precisou executar a retirada. A condução do ato de desocupação foi planejada em conjunto com a Polícia Militar, que também já havia sido contactada pelos moradores, insatisfeitos.

“O direito de ocupação dos espaços públicos, em Aracaju, é concedido pela Emsurb, através do Termo de Permissão. É a empresa municipal que indica os locais de comercialização. Portanto, qualquer cidadão ou cidadã que deseja vender produtos nas vias públicas da capital precisa da devida autorização e seguir os critérios estabelecidos no referido termo”, ressaltou o diretor.