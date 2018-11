Governo reúne milhares de estudantes em Revisão Final do Curso Pré-Universitário

Mais de seis mil estudantes participaram da última grande revisão preparatória para as provas do Enem comandada pela equipe de professores do Preuni/Seed_

Motivados pelo desejo de ingressar no ensino de nível superior, quase sete mil estudantes, de todas as regiões do Estado, participaram nesta sexta-feira, 9, da segunda Revisão Final do Curso Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação (Preuni/Seed), uma ação do Governo de Sergipe.

Assim, ao invés do tradicional público torcedor de futebol, a Arena Batistão, palco das duas últimas grandes aulas de revisão do Preuni, cedeu suas arquibancadas outra vez à estudantada que se prepara para ter bom desempenho nas provas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 – cuja primeiro dia de aplicação ocorreu no dia 4 e o segundo acontecerá neste domingo (11).

Realizada tradicionalmente pela equipe do Pré-Universitário da Seed às vésperas do Enem, a Revisão Final do curso preparatório do governo estadual contou com o apoio da Faculdade São Luís de França e da Universidade Tiradentes.

Com essa parceria, explica Fábio Leite, diretor do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase) da Seed – órgão que coordena as atividades do Preuni – foi possível proporcionar a todos os estudantes presentes apostilas exclusivas preparadas pela equipe docente do Programa, alimentação e direito a participar de sorteio de tablets, notebook e televisão.

“Montamos uma estrutura ampla no gramado do estádio com palco, sonorização e iluminação especial para que nossos professores pudessem ministrar aulas diferenciadas, com música, interação e muita descontração. Chegamos à reta final para o Enem 2018, encerramos mais um ciclo preparatório para o Enem e o sentimento de todos nós que fazemos esse curso é de dever cumprido”, afirma o diretor do Dase.

Presente ao evento, o secretário de Estado da Educação, professor Josué Modesto, acompanhado pela diretora do Departamento de Educação da pasta, professora Ana Lúcia Lima, saudou todos os estudantes e desejou-lhes sucesso. “Estamos torcendo por todos vocês e acreditamos no potencial de cada um aqui presente. O sucesso de vocês é a motivação do nosso trabalho”, destacou o gestor da Educação, ao participar do sorteio de brindes.

*Expectativas*

Participante do Enem pela primeira vez, Brenda Oliveira assistiu atenta às aulas de Ciências da Natureza e suas Atualidades e Matemática e suas Atualidades ministradas na Revisão Final do Preuni. Ela está concluindo a última séria do ensino médio no Centro de Excelência Atheneu Sergipense e, como quer pretende cursar Medicina na UFS, é também aluna do Curso Pré-Universitário.

“Sem dúvida alguma toda essa preparação para o Enem, desde a escola, na qual temos professores com dedicação exclusiva no ensino integral, até o Preuni, será fundamental para o resultado final do meu desempenho nas provas do exame. Mais que professores, a equipe do Atheneu é como se fosse nossa família, então para além dos conteúdos, ela nos ajuda a trabalhar o psicológico e diversas outras questões importantes para quem faz uma prova como a do Enem”, destacou a aluna.

Com trajetória semelhante, Juliana Santos conclui este ano o ensino médio na Rede Estadual (Colégio Estadual Tobias Barreto) e também tem se esforçado para fazer boas provas nos Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo afirmou, sua preparação maior também foi na escola onde estuda. Tivemos várias aulas de revisões ao longo do ano, e nesta última semana essas atividades foram intensificadas. Há uma preocupação dos professores para que tenhamos um bom desempenho nas provas e isso contribui muito para o resultado final”, frisa.

Coordenadora pedagógica do Preuni, a professora Gilvânia Guimarães afirma que a partir do trabalho desenvolvido na jornada preparatória do curso – que oferta aulas presenciais em 49 polos, em 29 municípios -, e também por meio das ações específicas desenvolvidas pelo Departamento de Educação para os alunos concluintes do ensino médio, o governo de Sergipe espera ultrapassar a meta de 5 mil aprovações de alunos da rede pública em instituições de ensino superior, projetada para este ano com os resultados do Enem 2018.

Gilvânia explica que para essa última aula, nossa equipe de professores fez um levantamento dos 10 temas mais recorrentes em cada disciplina nas últimas provas do Enem, elaborou questões exclusivas e, além disso, para envolver ainda mais os estudantes, os professores de Matemática vieram caracterizados como personagens da série de tv La Casa de Papel, e os professores de Ciências da Natureza vestiram-se como personagens de Game of Thrones.

“Ver essa arquibancada repleta de estudantes nos dá a sensação, realmente, de missão cumprida. Todo esse público aqui presente é uma demonstração de confiança no trabalho que executamos, algo que nos respalda socialmente”, completa a coordenadora do Preuni.

O segundo dia de aplicação do exame é neste próximo domingo, dia 11, com as provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias, com cinco horas de duração para resolução de 90 questões, 30 minutos a mais do que no ano passado.

Essa é uma das novidades da edição, que também ampliou, em cinco vezes, o número de detectores de ponto eletrônico. Os gabaritos e Cadernos de Questões serão liberados em 14 de novembro, no Site do Enem. Os resultados estão previstos para o dia 18 de janeiro de 2019.

Fonte e foto ascom