Perigo: seguranças trabalham usando farda assemelhada à da Polícia Militar

11/11/18 - 07:02:12

Pessoas que fazem seguranças em eventos na capital e no interior do estado estão praticando falsidade ideológica ao usarem indevidamente símbolos da Polícia Militar em seus uniformes.

É possível ver seguranças trabalhando na capital e interior do estado, em festas, usando fardas assemelhadas, breves da Polícia Militar como do Choque, Operações Especiais (COE), Sniper (atirador de elite das forças policiais), da Caatinga.

No caso do brevê da caatinga, o erro é escandaloso, pois ao invés de colocaram CIOPAC, fizeram como CEOPAC, chegando ao ponto de se passarem por polícias militares, e o mais grave, fazendo abordagens, utilizando balaclavas, algumas delas tipo máscaras, simulacros de arma de fogo e armar de airsoft. O que mais chama a atenção é o fato de os símbolos da PM estarem bem destacados nos uniformes. Quanto às armas, não se sabe se são verdadeiras ou simulacros. No caso de serem realmente armas, é preciso saber se eles tem porte para trabalharem armados.

As informações são de que alguns destes seguranças já foram presos por policiais do GATI, mas continuam com a mesma prática agindo livremente em todo o estado e colocando em risco as vidas das pessoas, já que não passaram por nenhum tipo de treinamento e não pertencem a nenhuma empresa de vigilância.

O Comandante do Policiamento da Capital, coronel Vivaldy já comunicado do fato e imediatamente determinou a apuração do fato por parte da PM-2, cujas foros foram repassadas para o mesmo, sem estarem com o rosto com a marcação preta, para facilitar a identificação das pessoas, que terão que se explicar acerca do fato.

O promotor da Justiça Militar, Dr. João Rodrigues Neto também já teve conhecimento e deverá tomar as providências.

Com informações e fotos do blog Espaço Militar

Munir Darrage