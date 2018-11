MP pede afastamento do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho

12/11/18 - 15:56:43

Vereadores já haviam apresentado requerimento na Câmara pedindo a posse da vice-prefeita

A Promotoria Pública do município de Itabaiana, através do promotor Amilton Neto, ingressou nesta segunda-feira (12) com pedido de afastamento cautelar do prefeito Valmir de Francisquinho, por improbidade administrativa. As duas ações de improbidade administrativa contra o prefeito estão tramitando na 2ª Vara Cível de Itabaiana aguardando o parecer da juíza.

O pedido do afastamento foi feito após a prisão preventiva do prefeito ocorreu no último dia 7, após cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão feitos pelo Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) da Polícia Civil, em parceria com a Promotoria do Patrimônio Público e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), durante a Operação Abate Final, que investiga um desvio anual de quase R$ 2 milhões da Prefeitura Municipal de Itabaiana.

Após o pedido de afastamento feito pelo promotor, a Câmara Municipal deverá ser notificada para que a vice-prefeita assuma, já que ela foi empossada juntamente com Valmir no dia 1º de janeiro de 2017.

As informações são de que os vereadores de oposição de Itabaiana, já haviam solicitado ao presidente da Câmara para que desse posse à vice-prefeita, porém isso ainda não aconteceu.

No momento o que se comenta é que Valmir de Francisquinho vem administrando o município de dentro do Presídio Militar (Presmil), onde encontra preso preventivamente.