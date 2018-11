ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SERGIPE LANÇA O NATAL SOLIDÁRIO

12/11/18 - 14:19:37

Até o dia 05 de dezembro, a entidade arrecadará itens de higiene pessoal para idosos assistidos pelo Lar Isaías Gileno Barreto

Neste final de ano, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) celebrará a chegada do Natal com uma campanha solidária de arrecadação de itens de higiene pessoal para os idosos do Lar Isaías Gileno Barreto, em São Cristóvão.

Até o dia 05 de dezembro, poderão ser doados fraldas geriátricas tamanho M/G/XG, sabonete líquido, toalhas, lençóis de solteiro, hidratante e barbeador nos postos de arrecadação na sede da Acese ( rua José do Prado Franco, 557 – Centro) e na Emporium Jardins (Av. Adélia Franco, 2234 – loja 02 – Luzia).

“Queremos proporcionar um natal especial para os idosos, não apenas com a arrecadação desses itens tão necessários. Mas também com um momento de celebração. Queremos dar nosso tempo para fazer do Natal uma data especial para eles”, comenta o presidente da Acese, Marco Aurélio Pinheiro.

Lar Isaías Gileno Barreto

O Lar Isaías Gileno Barreto foi fundado em 1983 por Gilda Barreto Santana, que dirige a instituição até hoje. Natural de São Cristóvão, ela sempre quis trabalhar com idosos e aos 40 anos de idade conseguiu realizar este sonho.

Atualmente, o Lar atende a 30 idosos, em sua maioria sem família e em situação de vulnerabilidade. Entretanto, de acordo com sua fundadora, tem capacidade para atender ao dobro, mas não o faz por falta de condições financeiras. “infelizmente não podemos receber mais por não termos as condições necessárias para isso. Se tivéssemos, receberíamos”, comenta.

Se você quiser obter mais informações sobre a campanha de arrecadação do Natal Solidário, entre em contato com a Acese, através do telefone 3205-9767.

Por Mirella Mattos