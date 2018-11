CBM participa de reunião sobre simulado operacional de incêndio na reitoria da UFS

12/11/18 - 14:58:49

O simulado será realizado em parceria com a instituição de ensino no próximo dia 21

Na manhã desta segunda-feira, 12, o Corpo de Bombeiros realizou, na reitoria da Universidade Federal de Sergipe (UFS), uma reunião sobre o simulado operacional de prevenção a incêndio que vai acontecer em parceria com a instituição no dia 21 de novembro.

Segundo o capitão Geovan Lima, chefe de planejamento operacional do CBMSE, o Corpo de Bombeiros vem trabalhando há um mês na elaboração deste simulado. “O simulado vai ser um complemento da semana de prevenção da universidade. Estamos há trinta dias trabalhando, fizemos quatro reuniões para fazer os ajustes necessários, as diretrizes, até chegar à formalidade do evento de hoje, onde apresentamos o planejamento final e a data de realização”, afirmou.

A realização do simulado visa atender ainda ao plano de emergência da universidade e também dar início a ações preventivas, testando e avaliando os procedimentos de atendimentos e equipamentos disponíveis na instituição para identificar possíveis melhorias operacionais.

De acordo com o pró-reitor de planejamento da UFS, o professor Rosalvo Ferreira Santos, o intuito é criar uma aliança com o CBMSE, que envolva a participação dos bombeiros em atividades acadêmicas e de extensão.

“Nós estamos há praticamente dois meses estabelecendo uma relação institucional entre a UFS e o CBMSE para realização deste evento. Na verdade se trata de uma situação particular que a universidade vai até o Corpo de Bombeiros, mas o Corpo de Bombeiros já está presente, está desenvolvendo uma série de ações com a universidade para realização de outras atividades”, explicou.

O pró-reitor ainda ressaltou detalhes sobre a parceria. “Nós estamos criando um relacionamento permanente em que a universidade participa com a sua capacidade intelectual e conhecimento, e o Corpo de Bombeiros participa com a sua estrutura, com a competência, com aquilo que é dever do Corpo de Bombeiros”, complementou.

Já para a enfermeira Guacira Silva Fraga, que também participou da reunião, essa parceria entre os dois órgãos garante uma soma de conhecimentos que ajudam no dia-a-dia. “A importância dessa parceria é garantir a aproximação da UFS com a instituição com intuito de nos ajudar na reprodução de conhecimentos para a comunidade”, concluiu.

Serviço

Simulado Operacional de Incêndio

Data: 21/11

Horário: 9:00 / 10:00

Local: arquivo da Dired/DAA/UFS

