Comissão do Carnaval do Carro Quebrado já inicia entendimentos com a EMSURB

12/11/18 - 16:50:56

Na tarde desta segunda-feira, 12, a comissão do Carnaval do Carro Quebrado, que tem como presidente Júnior Pinheiro, esteve reunida com o presidente da EMSURB, Luiz Roberto, iniciando os entendimentos para a realização do tradicional evento que acontece no bairro São José.

De acordo com Júnior Pinheiro, o carnaval se dará em dois dias, 22 e 23 de fevereiro de 2019, e terá da Empresa de Serviços Urbanos toda a atenção dos serviços básicos, assim como da fiscalização, o que garante a infraestrutura para realização do evento.

“Tivemos uma conversa muito proveitosa com o presidente Luiz Roberto, o que nos deixa tranquilos e confiantes diante da disposição que ele revelou na reunião”, disse Júnior Pinheiro.

Outro fator que os membros da comissão do Carnaval destaca é a antecipação de tudo que for possível, deixando-os mais à vontade para a escolha de uma programação artística bem atrativa, observando todos os custos para sua devida liquidação. “O que contratamos, não deixamos pendências”, enfatizou Pinheiro.

Ele também disse que outros encontros deverão acontecer até a proximidade do evento mas, a EMSURB é sempre uma parceira fundamental para a realização do Carnaval do Carro Quebrado e, por isso, resolveu largar com bastante antecedência os entendimentos necessários com o seu representante, neste caso, Luiz Roberto.

Fonte e foto assessoria