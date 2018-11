Deputado capitão Samuel cobra reforma urgente do Presídio Militar

12/11/18 - 10:21:08

O Presídio Militar (PRESMIL), que antes somente segregava militares e que agora passou também a segregar presos “importantes” e com direito a prisão especial, está em péssimas condições de conservação. O prédio que é extremamente antigo, possui rachaduras, instalações elétricas e hidráulicas precárias, infiltrações, mofo, portas e mobiliários velhos, sem uma área adequada para a prática de esportes, dentre outras deficiências.

O deputado estadual Capitão Samuel cobrou, em caráter de urgência, uma reforma no prédio, ressaltando a importância de se conservar a estrutura do PRESMIL, mantendo-se os presos que lá encontram-se segregados, afastados dos presos comuns, como o caso de militares, autoridades com prerrogativas, além de advogados.

Ainda segundo o parlamentar, a Polícia Militar do Estado de Sergipe não dispõe de recursos para fazer as reformas necessárias e urgentes no PRESMIL, por isso, procurou a fazenda estadual com o objetivo de cobrar recursos para tal fim, mas até agora não obteve resposta.

Samuel disse ainda que já manteve contato com a OAB/SE, para que, através de uma parceria, pudesse também ajudar na reforma, mas a posição da entidade é que cabe ao estado manter o PRESMIL.

O Capitão Samuel afirmou que continuará cobrando do Governo do Estado uma solução para o problema, pois não é justo nem digno que as pessoas que estão segregadas no PRESMIL, tenham que conviver em um local insalubre e em condições precárias, para cumprirem sua reprimenda. “Não é porque cometeram um deslize que os internos devam conviver um ambiente insalubre”, disse o parlamentar.

Matéria do blog Espaço Militar