EM BARCELONA,EDVALDO CONHECE EXPERIÊNCIA NA ÁREA MOBILIDADE

12/11/18 - 13:02:48

O prefeito Edvaldo Nogueira visitou, nesta segunda-feira, 12, em seu primeiro dia em Barcelona, na Espanha, o sistema de transporte metropolitano e o programa de resíduos sólidos da cidade. As visitas fazem parte da programação elaborada pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para a delegação brasileira que, ao longo desta semana, participará do 8º Congresso Mundial sobre Cidades Inteligentes.

Além de Edvaldo, também compõem a comitiva os prefeitos Duarte Nogueira (Ribeirão Preto/SP), Cinthia Ribeiro (Palmas/TO), Felicio Ramuth (São José dos Campos/SP), Dr. Hildon (Porto Velho/RO), Gustavo Reis (Jaguariúna/SP), além do vice-prefeito de Salvador (BA), Bruno Reis.

A primeira parada dos prefeitos foi na sede do Sistema de Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB), onde foram recebidos pelo vice-presidente executivo da organização, Pau Noy. “Foi uma grande oportunidade para conhecermos como Barcelona resolveu os problemas relacionados à mobilidade. Vimos o funcionamento do sistema integrado da região, que congrega o metrô, trem, ônibus e bicicleta. É um modelo interessante e um bom exemplo para o nosso país. Nesta troca de experiências, abordei o trabalho que estamos desenvolvendo para Aracaju, através do nosso Plano de Mobilidade”, afirmou Edvaldo.

Em seguida, o grupo seguiu para o Ecoparc, onde o lixo da cidade é transformado em insumos para a produção de biogás e adubo orgânico. “É um modelo sustentável eficiente, que envolve o tratamento dos resíduos sólidos, transformando o lixo em energia e protegendo o meio ambiente. Em Aracaju, ainda precisamos avançar nesta área, de modo que conhecer as experiências de Barcelona nos ajudarão a montar o nosso próprio modelo”, explicou o prefeito.

A viagem

Esta é a segunda vez que o prefeito de Aracaju participa do Congresso Mundial de Cidades Inteligentes. O evento discutirá mobilidade, energia, alterações climáticas, cidades resilientes e inclusivas, novas tecnologias, transformações digitais, gestão de dados e financiamento.

As despesas com a viagem são de responsabilidade da Frente Nacional de Prefeitos, da qual Edvaldo é um dos vice-presidentes.

Foto assessoria

Por Valter Lima