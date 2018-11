EM NOTA, SECULT DIZ QUE NÃO FOI NOTIFICADA DA OPERAÇÃO DA PF

12/11/18 - 13:47:50

A Secretaria de Estado da Cultura emitiu uma nota no inicio da tarde desta segunda-feira (12), informando que não foi notificada oficialmente pela Polícia Federal em razão da operação Árion, deflagrada na manhã desta segunda-feira, 12, com o objetivo de investigar possíveis irregularidades no processo licitatório para contratação de artistas para o Arraiá do Povo.

Em tempo, esclarece que entre os meses de agosto e setembro, funcionários que participaram da comissão documental e de mérito artístico colaboraram com a ação deflagrada quando convocados pela PF, fornecendo documentos necessários para a investigação, e prestando esclarecimentos sobre o processo licitatório, conforme solicitado pelos agentes.

A equipe de gestão da Secretaria de Estado da Cultura, com o intuito de colaborar com as autoridades, apura todos os fatos com transparência e rigor, apoiando o trabalho realizado pela PF e confiante no esclarecimento dos fatos.