ESCOLA ESTADUAL É INVADIDA EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

12/11/18 - 08:16:18

Mais uma escola da rede estadual de ensino foi invadida por marginais na madrugada desta segunda-feira (12).

As informações são de que os marginais entraram na Escola Poeta Sampaio, localizada no Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro e furtaram diversos objetos. Isso teria ocorrido por falta de vigilância.

As informações passadas por um vigilante são de que há empresas que estão há seis meses sem receber, o que tem fragilizado a segurança nas escolas. “Tem empresa que está a seis meses sem receber. Não sabemos como iremos receber”, conta um vigilante que complementa afirmando que “os vigilantes não estão indo porque estão sem receber das empresas”.