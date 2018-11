Injustiça racial será tema de roda de conversa no CRP19

12/11/18 - 16:38:22

Quem ganha com a invisibilização da população negra? Quem ganha com a não consciência da história desse país? Quem ganha, quem perde, como perde e o que perde com o racismo? Por que precisamos do Dia da Consciência Negra? Consciência negra é só pra negros?

Foi a partir dessas provocações que membros do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Interétnicas, GT que integra a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (19ᵃ Região), organizaram a roda de conversa “Consciência Negra e Psicologia: Como aproximar?”. O evento, gratuito e aberto ao público, acontece no dia 23 de novembro de 2018, às 16h, na sede do CRP19, localizado na Rua Osvanda de Oliveira Vieira, 128, no bairro Pereira Lobo, em Aracaju(SE).

De acordo com Joana dos Santos (CRP 19/3448), coordenadora do GT, o objetivo do encontro é discutir e construir, coletivamente, um entendimento da relevância da consciência negra no campo do saber e da prática do profissional da Psicologia, bem como apontar ações necessárias para a manutenção das conquistas do povo negro e os desafios a serem vencidos. “O racismo tem ganhando contornos flagrantes e alguns setores ameaçam a se rebelar contra o feriado que é marcado como data antirracista pelos Movimentos Sociais. Há cidades, inclusive, que o revogam sem o menor constrangimento e escolas que produzem uma semana da consciência negra estereotipada, sem reflexão crítica”, explicou.

No entendimento da psicóloga, o evento alusivo ao Dia da Consciência Negra, comemorado dia 20 de novembro, é uma oportunidade para refletir e debater a libertação dos escravos. “Essa data é uma crítica ao 13 de maio, dia oficial da libertação dos escravos. Alforria meramente burocrática que não livrou a população negra das mazelas sociais. Precisamos tirar nossa nação das trevas da injustiça racial”, completou.

Para o Conselheiro Vice-presidente do CRP19, Baruc Correia Fontes (CRP 19/2890), presidente da Comissão de Direito Humanos, essa discussão favorece a aproximação da temática das relações raciais e exclusão do negro na sociedade com a psicologia, com o que fazer da nossa práxis psicológica. “Esse debate é importante para categoria e para estudantes que estão em formação. Além disso, a temática perpassa, de maneira muito próxima, dos direitos humanos. Os negros integram grupo minoritário, vulnerável e, extremamente estigmatizado, estereotipado. Esse assunto merece toda discussão possível no sentido de demarcar a luta pela eliminação do racismo, do preconceito e da discriminação racial”, concluiu.

Dia Nacional da Consciência Negra

O Dia Nacional da Consciência Negra, foi proposto em 1971 pelo poeta e ativista negro Oliveira Silveira com a finalidade de ser um protesto ao 13 de maio, dia da libertação oficial dos escravos no Brasil, mas fortemente contestada pelos ativistas negros, o poeta propôs se celebrasse no dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares – líder da resistência negra à escravidão, ultimo líder do maior Quilombo do período Colonial. A data entrou no calendário escolar no ano de 2003 como parte das medidas estabelecidas pela lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Em novembro de 2009, o Dia Nacional da Consciência Negra entrou no calendário nacional brasileiro e em 2011 a Lei 12.519 instituiu-se oficialmente a data como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Atualmente a data é feriado em mais de mil cidades brasileiras.

Por Assessoria de Comunicação