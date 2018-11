Ipesaúde possibilita fluidez no atendimento com sistema de autorização de consultas e exames

O resultado pode ser percebido através do esvaziamento do Centro de Atendimento localizado na sede do Ipesaúde em Aracaju

O Ipesáude, desde março deste ano, implantou uma adequação no sistema de autorização de consultas e exames permitindo que os beneficiários possam realizar estes procedimentos diretamente na rede de clínicas credenciadas.

O resultado pode ser percebido através do esvaziamento do Centro de Atendimento localizado na sede do Ipesaúde em Aracaju. De acordo com a coordenadora do setor, Janaina Mendes, “apesar disso, a equipe continua sendo capacitada periodicamente, através de reuniões com sugestões dos funcionários sobre o que poderia ser melhorado”, disse.

A equipe do Ipesaúde responsável pela implementação das autorizações realizou treinamento com os prestadores para melhor atender os beneficiários, que antes precisariam enfrentar filas para solicitar guias de consultas e exames, o que já não ocorre mais.

O beneficiário, ao buscar atendimento nas clínicas credenciadas, das quais a lista pode ser acessada através do site www.ipesaude.se.gov.br na aba “Espaço Beneficiário/ Direto nas Clínicas” precisa apresentar a carteira do Ipesáude válida e documento de identificação. O prestador solicita a autorização e automaticamente é emitida.

Centro de Atendimento

Anteriormente eram emitidas aproximadamente 1500 senhas por dia e hoje são 800 em geral, ou seja, cadastro, marcação de consulta e exames.

A coordenadora Janaína Mendes conta que “houve a ampliação de guichês que passou de 15 para 20, que levou a diminuir a média de tempo de espera que passou de 2 horas para 40 minutos em média. Hoje a estrutura é adequada, ambiente climatizado que também contribui para o fluxo melhorar”.

Caso o beneficiário possua alguma dúvida sobre de como funciona as autorizações diretas de consultas e exames pode entrar em contato com a Gerência Executiva de Unidades de Serviços (Geus). O telefone para contato é (79) 3226-2741.