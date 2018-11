Juntando os cacos

12/11/18 - 07:56:53

Já é hora de a oposição sergipana juntar os cacos da derrota sofrida nas últimas eleições. Cabe aos derrotados sacudirem a poeira da surra eleitoral e consolar os aliados que ainda não dispersaram para a banda vitoriosa. Portanto, aos senadores Eduardo Amorim (PSDB), Antônio Carlos Valadares (PSB) e o deputado federal André Moura (PSC) – todos derrotados nas urnas – cabe o difícil papel de manter no avariado barco oposicionista aqueles que ainda estão remando, principalmente os que diziam durante a última campanha não ter mais fôlego para continuar na oposição por muito tempo. Como se vê, a tarefa dos três líderes oposicionista é muito árdua, penosa até. Ademais, se não esta difícil missão for executada a contento, a folgada vitória dos governistas também vai antecipar a aposentadoria de muita gente que ainda se acha grande liderança política.

Marquises perigosas

Por que será que a Prefeitura não manda demolir as velhas e inseguras marquises existentes em vários pontos de Aracaju? Na área dos mercados centrais existem várias ameaçando a vida de quem passa sob elas. Será tão caro demolir uma velha marquise ou o que falta é disposição da Prefeitura para acabar com essas perigosas estruturas de cimento e ferro? Aff Maria!

Devo, não nego

A taxa de inadimplência ao crédito do sistema financeiro no país chegou a 3,04%. Segundo o Banco Central, a dívida a bancos, operadores de cartão de crédito, financeiras e leasing aflige metade (52%) da população com “nome sujo” no SPC Brasil. A maior parte do montante da inadimplência é devida aos bancos públicos (46,27%). Em segundo lugar, às instituições privadas de capital nacional (41,28%). Em terceiro lugar, às instituições de capital estrangeiro (12,45%). Homem, vôte!

Te cuida, JB!

Está crescendo entre emedebistas o interesse de afastar o ex-governador Jackson Barreto do comando da legenda. Pertencente ao ex-deputado estadual Marcos Franco (MDB), o Jornal da Cidade informa que a rasteira em JB poderá ocorrer no próximo mês, quando acontecerá a eleição do diretório estadual do partido. Ainda segundo o JC, a chapa adversária a Jackson poderá ser encabeçada por Marcos Franco e pelo deputado federal reeleito Fábio Reis (MDB). Marminino!

Cara pálida

Muitos congressistas que defendem prender adolescentes infratores nas penitenciárias estão sendo processados por crimes diversos. Fosse mais célere, a Justiça já os teria condenado por meterem a mão grande na verba pública. Há daqueles que roubaram o dinheiro do povo para comprar votos, pagar festas particulares, alugar carros de luxo e adquirir imóveis em áreas nobres. Estes sim, deveriam ser trancafiados nas insalubres penitenciárias por muito tempo. Misericórdia!

Banco dos réus

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, e o filho dele Thalysson Costa – ambos do PR – serão julgados, quarta próxima, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ambos são acusados de abuso do poder econômico durante a última campanha eleitoral. Valmir se encontra preso sob a acusação de ter metido a mão grande nos recursos da Prefeitura, enquanto o filhote já teve o futuro mandato cassado pela Justiça Eleitoral por, segunda o processo, ter abusado do poder econômico para se eleger. O pai tenta um habeas corpus para voltar à Itabaiana, enquanto Thalysson recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral contra a cassação. Então, tá!

Árvores na ponte

Bem que a Prefeitura poderia iluminar a ponte Aracaju-Barra, aproveitando as enormes torres para decorá-las em formato de uma árvore gigante. É barato, rápido e fácil de fazer. A não ser que a administração municipal não queira decorar a ponte só porque ela foi construída no governo de João Alves Filho (DEM). Homem, será?

Olhos da cara

Você sabe quanto custa um vereador de Aracaju? Pasmem: os contribuintes pagam em média R$ 55 mil mensais para manter cada um dos 24 vereadores da capital. São R$ 25 mil para custear a assessoria parlamentar, outros R$ 15 mil de verba indenizatória para gastar com o que desejar, além do salário de R$ 15 mil. Isso sem contar os dois carros a que cada um tem direito. Êita, vidão!

Caindo fora

O visível desmonte da Petrobras em Sergipe parece não interessar à nossa classe política. Suspeita-se que a petrolífera esteja desaquecendo, de propósito, toda a sua ação empresarial em Sergipe. Como representamos apenas 1.9% da produção nacional de petróleo e gás, se nada for feito, a Petrobras pode deixar de investir definitivamente no estado, o que seria terrível para a economia sergipana. Cruz, credo!

Escravidão

Mais de 39% dos trabalhadores resgatados no Brasil de condições análogas à de escravo não tinham concluído o 5º ano do ensino fundamental, 32,8% eram analfabetos e 14,6% tinham do 6º ao 9º ano escolar incompletos. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), esse crime está tão enraizado no Brasil que o aumento da fiscalização levará também ao crescimento da descoberta de trabalhadores submetidos a situações degradantes. “Aonde o fiscal do trabalho vai, encontra trabalho escravo”, denuncia a CPT. Uma lástima!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, em 29 de julho de 1885.

