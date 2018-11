MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS LANÇA PESQUISA CLIMA INSTITUCIONAL

12/11/18 - 16:56:43

​O Ministério Público de Contas (MPC), tendo à frente o procurador-geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, reuniu seus colaboradores para lançar sua Pesquisa de Clima Institucional. O encontro aconteceu na manhã desta segunda-feira, 12, na Escola de Contas (Ecojan), e contou com as presenças dos procuradores Eduardo Côrtes e Luis Alberto Meneses.

Os servidores acompanharam apresentação de Bandeira de Mello sobre os objetivos da ação e foram informados sobre o prazo de dez dias para entrega do questionário. A pesquisa visa analisar o que pensam e sentem os servidores, buscando como resultado uma melhoria nos serviços efetuados pelo MPC.

Sentir o clima institucional é o primeiro passo para mudanças positivas, de acordo com Bandeira. “Além da pesquisa, que terá grande importância para efetuarmos melhorias, também falamos de gestão de pessoas, das exigências da sociedade sobre o nosso trabalho e mostramos que a pesquisa também vai funcionar como uma forma de alinhamento institucional, para que todos trabalhemos em conjunto para obter bons serviços prestados”, explicou.

Um dos servidores efetivos do gabinete do procurador-geral, Gabriel Barreto viu a reunião como uma oportunidade. “É uma iniciativa que tem potencial para melhorar a sinergia e fortalecer a relação institucional. Na minha visão, a pesquisa vai contribuir para o aperfeiçoamento da qualidade do serviço que oferecemos à sociedade”.

Fonte e foto assessoria