Papai Noel chega ao Centro de Aracaju dia 30 de novembro

12/11/18 - 16:19:06

A tão esperada chegada do Papai Noel ao Centro de Aracaju já tem data e horário previstos: ocorrerá dia 30 de novembro, a partir das 17h, na praça General Valadão, em carro aberto cedido pelo Corpo de Bombeiros de Sergipe.

Quem noticia a presença do “Bom Velhinho” é a FCDL/Sergipe e a CDL/Aracaju, que vão patrocinar a estada do maior figurante do Natal, em parceria com a Fecomércio, Prefeitura de Aracaju.

Este ano o Papai Noel, que chegará ao Centro de Aracaju após sair da Colina do Santo Antonio às 16h no dia 30 de novembro, desfilará em carro aberto nas ruas do bairro e do comércio e vai experimentar um novo local para receber as crianças, clientes e população de maneira geral.

“Com o Natal Iluminado promovido pela prefeitura da cidade, fomos inseridos na parceria e o bom velhinho fará parte da programação natalina ficando em sua casinha na praça Fausto Cardoso, lugar onde teremos várias atrações todos os dias”, pontua Brenno Barreto, que preside a CDL.

A FCDL e CDL vão patrocinar a confecção da casinha e trono do Bom Velhinho, que estará diariamente no Centro da cidade recebendo a visita das crianças, além de colaborar para ajudar no clima festino e natalino que ocorre em todas as cidades do Brasil.

Para Edivaldo Cunha, que preside a FCDL, a somação das entidades lojistas, junto com a Fecomércio e PMA, vai dar o tom das festividades e incentivar as pessoas que frequentam o maior centro comercial a céu aberto, “criando um clima extremamente favorável para as compras de Natal e de final e ano”, acrescenta.

Foto divulgação/CDL