PM detém homens fazendo segurança com uniformes assemelhados à PM

12/11/18 - 10:11:57

Na noite desse domingo, dia 11, policiais militares do 11º Batalhão, escalados em um evento intitulado Festa da Vitória, com trio elétrico nas ruas da cidade de Itabaianinha, flagraram 6 pessoas, que se diziam componentes da equipe de apoio ao evento, utilizando uniformes semelhantes aos das Forças Armadas e das unidades Policiais Militares, além de estarem equipados com apetrechos como capas de coletes balísticos, coldres de pistolas, algemas, bastão de madeira, tonfa e insígnias das mais diversas. Desses 6 componentes, 5 ainda portavam facas de uso tático militar.

Segundo o Tenente Coronel Alexsandro Ribeiro, Comandante do Batalhão da área, os supostos seguranças foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Tobias Barreto, e foram enquadrados pelo Delegado Fábio Alan no artigo 46, da lei de contravenções penais, que versa sobre o uso, publicamente, de uniforme ou distintivo de função pública que não exerce, podendo ser agravado sob entendimento de haver crimes de potencial ofensivo maior.

Fonte e foto: 11º BPM