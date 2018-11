Vereador Pank de Canindé pretende colocar seu nome em 2020

12/11/18 - 09:58:59

O vereador Joselildo Almeida do Nascimento, mais conhecido como Pank, afirmou ao site Propriá News que pretende colocar seu nome para avaliação pública como pré-candidato ao cargo do Prefeito do Município de Canindé de São Francisco nas eleições de 2020.

Pank avalia o momento como uma oportunidade para formação de novo grupo que queira caminha rumo às mudanças do Município que se encontra em atraso há mais de 20 anos com uma população de mais de 30 mil habitantes e continuando a crescer.

Com um bom histórico político, Pank é vereador pela quarta vez, sendo que já foi eleito para Presidente da Câmara no segundo mandato do ex-prefeito Orlandinho Andrade, 2009 – 2012. Mesmo om o cenário distante, o se vislumbra são nomes surgindo como Kaká Andrade que vem trabalhando nesse sentido; Marinho Filho ainda mantém viva a esperança e projeto e ainda a possibilidade de ter outros nomes surgindo no horizonte, porém, quando afunilar ficarão apenas dois lados, como sempre e historicamente.

Hoje é nítida a falta de lideranças que consiga agregar uma união nesse sentido de projeto para 2020. Os vereadores, que em tese é o maior grupo político de Canindé hoje são as maiores lideranças que figuram no cenário. Pank está analisando todas as situações.

Por Adeval Marques

Propriá News