BRASÍLIA, ANÁPOLIS E GOIÂNIA CONHECERÃO ATRATIVOS TURÍSTICOS DE SERGIPE

13/11/18 - 14:39:32

Dando continuidade à ação de capacitação para agentes de viagens, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE), em parceria com a CVC e a West, irá realizar três reuniões amplas a partir de 26 de novembro até o dia 29 de novembro. Dessa vez, as cidades que irão conhecer os atrativos e estrutura turística do estado são Goiânia, Anápolis, além de Brasília.

A capital federal será o primeiro local da capacitação. No dia 26 ocorrem visitas da equipe da ABIH-SE em agências de viagens locais, sendo que à noite do dia seguinte, haverá um jantar com a participação de agentes de viagens em parceria com a CVC. “É um momento importante para expor nossa potencialidade e estrutura. Apresentamos um roteiro completo para até dez dias em Sergipe, com uma série de atrativos, aproveitando o que temos de melhor. Vale frisar que essa é uma ação exclusiva dos hotéis, custeada com recursos próprios”, frisou o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco.

No dia 28, em parceria com a West, será oferecido um jantar para os agentes de viagens de Goiânia. E na quinta-feira, 29, em Anápolis. “Essa ação da ABIH-SE teve início no mês de setembro e se estenderá até dezembro, em diversas regiões do país. Serão percorridas cerca de 20 cidades, abrangendo mais de 40 eventos e capacitando um total de 3.200 agentes de viagens”, detalha Antônio Carlos Franco.

Assessoria de Imprensa

ABIH-SE