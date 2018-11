Briga pelos cacos

13/11/18 - 08:17:55

Derrotada nas urnas, muito por ter se dividido, a oposição em Sergipe agora briga pelos cacos que sobraram dela. O deputado federal André Moura (PSC) pretende ver pelas costas o senador Antônio Carlos Valadares (PSB), enquanto este quer distância do senador Eduardo Amorim (PSDB), que não aceita fazer um novo acordo com os pastores Jony Marcos e Heleno Silva – ambos do PRB. Por sua vez, os oposicionistas nanicos sonham em sepultar politicamente os velhos caciques para herdar o que sobrou do furado barco oposicionista. Tendo obtido apenas 3, 56% dos votos na disputa pelo governo, o empresário Milton Andrade (PMN) jura que a oposição sergipana será reinventada, tendo como líder maior o senador eleito Alessandro Vieira (Rede): “O ostracismo corteja os políticos tradicionais derrotados nas urnas”, discursa. Esta briga por espaços agrada sobremodo os governistas, que já pensam com uma nova vitória nas eleições municipais de 2020, principalmente se os adversários continuarem se engalfinhando, tal qual cobra engolindo cobra. Misericórdia!

Ai qui calor

Comprados há mais de dois anos para climatizar o Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítimica, anexo ao Batistão, os aparelhos de ar refrigerados continuam encaixotados. A explicação do governo estadual para tamanho desleixo é que não tem recursos para bancar a energia consumida pelos equipamentos. E enquanto eles se depreciam, as atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítimica treinam num calor infernal, daquele de fazer Maria Alcina cantar “Papai ai qui calor/ Qui calor na bacorinha”. Só Jesus na causa!

Bota fora

A depender do Ministério Público, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), será afastado do cargo imediatamente. O gestor está preso desde a semana passada, sob a acusação de ter metido a mão grande nos recursos da Prefeitura. A defesa de Valmir aguarda julgamento do pedido de habeas corpus e garante não haver motivo para afastar Valmir. Então, tá!

Pau mandado

E o deputado federal Valadares Filho (PSB) está por aqui com o também deputado federal André Moura (PSC). Ao saber que o parlamentar cristão o chamou de pau mandado do pai e senador Antônio Carlos Valadares (PSB), Vavazinho partiu para o ataque: “Ele é quem é pau mandado do presidiário Eduardo Cunha. Entendo a sua preocupação em ficar sem mandato e sem foro privilegiado a partir de 2019”. Homem, vôte!

Nordeste ausente

Os governadores do Nordeste não participarão, nesta quarta, do encontro com presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Eles vão propor que seja feita uma nova reunião com os futuros gestores nordestino, pois quatro deles estão fora do país. Dos 27 governadores eleitos e reeleitos, 18 já confirmaram presenças no evento com Bolsonaro, marcado para às 19h de amanhã, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. A ideia é que seja um encontro de aproximação. Ah, bom!

Mais pobres

Estudo do IBGE mostra ter aumentado o número de negros entre os brasileiros mais ricos, de 11,4% para 17,8%. Apesar disso, a população branca ainda é maioria – oito em cada 10 – entre o 1% mais rico da população. Entre os mais pobres, por outro lado, três em cada quatro são pessoas negras. Mais da metade da população (54%) é de pretos ou pardos, sendo que a cada 10 pessoas, três são mulheres negras. Danou-se!

Seca braba

O deputado estadual Georgeo Passos (Rede) está muito preocupado com os estragos causados pela seca em Sergipe. Segundo ele, o governo precisa adotar ações emergenciais para que minimizar os efeitos da estiagem: “Não se pode esperar uma situação piorar para que sejam tomadas as medidas resolutivas”, discursa Passos. Até o momento, 17 municípios já decretaram estado de emergência por conta da seca. Crendeuspai!

Troca de mãos

O PPS em Sergipe vai trocar de mãos. Pelo menos é o que garante Clóvis Silveira, presidente do partido no estado. Segundo ele, o comando da legenda será entregue ao senador eleito Alessandro Vieira (Rede). Ouvido pelo Jornal da Cidade, Vieira não confirmou a troca de partido, porém admitiu que existe tal possibilidade. Indagado se está conversando com Clóvis sobre a troca de comando, o senador disse que nunca teve qualquer diálogo com o dirigente estadual do PPS. Aff Maria!

Por fora

Pesquisa constatou que 25% dos consultados – um em cada quatro – ignoram que pagam impostos no seu dia a dia, contra 73% que sabem estar pagando algum tipo de imposto. Segundo a consulta feita pela Fecomércio (RJ), dentre os 73% que afirmam pagar algum tipo de imposto, 69% destacaram tributos municipais, como IPTU e taxas de iluminação e de lixo; 54% citaram impostos indiretos sobre serviços e produtos; 39% salientaram impostos estaduais; e 17% lembraram dos impostos federais, como o Imposto de Renda.

Na China

E quem está na China é o deputado estadual Antônio dos Santos (PSC). A convite da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, ele foi participar da Conferência Internacional das Cidades Irmãs da China, na cidade de Wuhan. Antes de retornar à terrinha, o deputado fará uma visita técnica a Pequim.

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano O Rabudo, em 12 de dezembro de 1875.

Resumo dos Jornais