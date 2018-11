CAU/SE lança 2º Prêmio de TCC de Arquitetura e Urbanismo

Inscrições abertas de 12/11/18 à 23/11/18

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) torna público o concurso do 2º Prêmio de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe 2018, com objetivo de promover a valorização da profissão e do egresso da área, além de contribuir com o aperfeiçoamento do ensino por meio de concurso de trabalhos acadêmicos das Instituições de Ensino Superior de Sergipe (IES) e respectivos cursos de arquitetura e urbanismo.

O concurso tem como finalidade avaliar e premiar Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), elaborados apenas: no primeiro e segundo semestres de 2017, por graduados dos cursos de arquitetura e urbanismo de IES que sejam credenciadas e cadastradas no CAU/BR.

Em sua Segunda Edição neste ano de 2018, o 2º Prêmio de TCC de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe é uma realização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE), na coordenação geral, juntamente com a coordenação técnica do Instituto de Arquitetos do Brasil, seccional Sergipe (IAB/SE).

A data de entrega do 2º Prêmio de TCC será no dia 07 de Dezembro de 2018, em local a ser definido.

Inscrições

As inscrições online e prazo de entrega presencial dos trabalhos padronizados de acordo com as exigências legais do regulamento podem ser feitas de 12/11/18 à 23/11/18.

INSCRIÇÕES, acesse aqui

Mais informações por e-mail: (79) 3255-1503 ou atendimento@cause.gov.br

Anexos

Edital Completo

Todos Modelos de Templates (arquivos para apresentação do trabalho);

Cronograma Edital 2º Prêmio TCC de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe

Da assessoria