Expo Ouro Branco acontece de 14 a 17 de novembro em Nossa Senhora da Glória

13/11/18 - 16:20:40

A Expo Ouro Branco acontece de 14 a 17 de novembro no Parque de Exposições do município de Nossa Senhora da Glória. O evento reúne expositores dos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco. Serão expostos mais de 200 animais.

Segundo o secretário de Agricultura do município, Djalci Ferreira de Aragão, o Alto Sertão produz 800 mil litros de leite por dia, sendo que a produção diária de Nossa Senhora da Glória é de 400 mil.

“A exposição tem um papel muito importante para o Município, pois é neste momento que os produtores da região e fora do estado têm a oportunidade de mostrar para a sociedade o que temos de melhor em genética leiteira. É bom lembrar que já é o terceiro ano de exposição da raça girolando e trazemos jurados de Minas Gerais para julgar essas raças que produzem uma quantidade de leite significativa”, explica Djalci Ferreira.

Durante a programação, acontecerão sete ordenhas, julgamento de animais e o 4º Leilão Top Leite, que acontecerá no sábado, 17, às 12 horas no Parque de Exposições. Serão expostas animais das raças girolando e holandês.

O organizador do evento, Marcelo Barreto Souza, destaca que o evento é um momento de celebração dos produtores de leite. “Um evento como este é uma coroação de todo trabalho. Os produtores levam seus melhores animais para expor, comercializar e serem julgados por um jurado especializado em raças leiteiras e avaliar como está o padrão genético do seu rebanho. Um momento de festejar e reunir toda a cadeia produtiva: produtores, fornecedores e empresas do ramo”.

O presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral, destacou a importância da Expo Ouro Branco como um dos principais eventos da região. ” A participação e o apoio da Federação é o reconhecimento da importância da atividade leiteira dentro do complexo do agronegócio. A pecuária leiteira é uma atividade presente em todos os municípios sergipanos, o que representa o maior número de produtores rurais”, afirma.

Cine Senar

Na abertura da exposição, dia 14, será exibido o filme ‘O Bom Dinossauro’, uma ação do Programa Cine Senar que combina lazer e cultura transformando o espaço público em uma sala de cinema.

O presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral, destaca que o programa tem um papel social importante, já que muitos produtores e suas famílias nunca foram ao cinema.

“O Senar/SE leva este programa ao meio rural com o objetivo de oportunizar os produtores rurais e suas famílias que nunca foram ao cinema. O espaço, dentro do Parque de Exposições, simulará uma sala de cinema com telão para exibição do filme e distribuição de pipoca”, explica Ivan.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria