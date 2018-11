GOVERNO DO ESTADO CONCLUI PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º

O governo do Estado conclui, nesta terça-feira (13), o pagamento da última das cinco parcelas referente à antecipação dos 50% do 13° salário. Os servidores da administração direta e indireta, incluindo aposentados e pensionistas, começaram a receber de forma antecipada os 50% do 13° salário a partir do mês de julho, concluindo neste mês de novembro.

Embora a legislação estabeleça que o 13º salário deverá ser pago no mês de dezembro, Sergipe garantiu aos servidores públicos estaduais o acesso de forma antecipada à metade do décimo. Com cada pagamento, o governo disponibiliza para os servidores um valor total de cerca de R$ 200 milhões a serem colocados na economia sergipana, que aquece o comércio dos municípios, entre capital e interior.