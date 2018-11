Hospitais Regionais atenderam a mais de 3.500 pacientes no último fim de semana

Foram 3.616 atendimentos realizados pelos Hospitais Regionais geridos pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), mais o Hospital Universitário Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro, em Lagarto, neste último fim de semana, alcançando mais um recorde e comprovando a eficiência na gestão de fluxo já que, do total de atendimentos, mais de 90% dos pacientes não possuíam o perfil da média ou alta complexidade, mas de assistência ambulatorial, recebendo alta em menos de 24 horas.

No Hospital Regional de Propriá, por exemplo, ocorreram 687 atendimentos assim distribuídos: 402 clínica médica, 189 clínica pediátrica, 40 clínica cirúrgica e 28 clínica ortopédica. Na maternidade ocorreu, ainda, 28 partos e 12 acidentes de motos. O Hospital Regional de Estância contabilizou 324 atendimentos clínicos, realizou 84 cirurgias e 90 crianças deram entrada no atendimento pediátrico, totalizando 498 atendimentos.

O Hospital Regional de Itabaiana teve um grande fluxo de pacientes e realizou 784 atendimentos, destes, apenas 37 ficaram internados, comprovando a eficiência da gestão da unidade. A unidade hospitalar registrou 441 acolhimentos, 127 na ortopedia, 131 na sutura, 81 na observação pediátrica e quatro consultas ambulatoriais. Foram contabilizados, ainda, 36 acidentes motociclísticos e um automobillístico.

Já em Glória, foram 353 clínica médica, 74 atendimentos na pediatra, sete na sala de sutura, 25 avaliações da Obstetrícia, seis partos, duas curetagens. Os atendimentos assistenciais realizados no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro, foi registrado um fluxo de 386 pacientes, contabilizando a classificação de risco da seguinte forma: 19 Branco,15 Azul, 129 Verde, 13 Amarelo, 13 Laranja, 02 Vermelho.

O hospital Regional de Socorro atendeu 783 pacientes distribuídos nas seguintes especialidades médicas : 653 na clínica médica, 104 na pediatria. 26 na obstetrícia. Dos pacientes atendidos no Pronto Socorro, três ficaram internados e os demais foram liberados para casa, após receber atendimento médico adequado. Os demais pacientes permaneceram no Hospital Regional de Socorro, mesmo os casos graves, comprovando a qualidade dos serviços prestados à população. Todas as gestantes que procuraram a Maternidade de Nossa Senhora do Socorro, foram devidamente atendidas pela equipe de obstetrícia.