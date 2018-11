Luciano Bispo tem mandato cassado mais pode recorrer junto ao Supremo

13/11/18 - 20:34:46

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo (MDB) teve mandato cassado na tarde desta terça-feira (13), por 6 votos a l, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O voto que definiu a cassação de Luciano Bispo foi do ministro Edson Fachin. Com a cassação, Luciano também não poderá exercer o mandato para o qual foi eleito este ano, que vai de 2019 até 2022.

Segundo a assessoria de imprensa do parlamentar ainda cabem agravos e recursos ao Superior Tribunal Federal (STF), como informaram os advogados de Luciano Bispo.

De acordo com a decisão do TSE, Luciano Bispo poderá concluir seu mandato, que termina dia 31 de janeiro de 2019, mas fica impedido de assumir um novo mandato. A razão do indeferimento foi pelo processo de improbidade sofrida por ato no exercício do prefeito de Itabaiana.