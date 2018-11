Maria Mendonça sugere parceria entre Estado e Prefeitura para limpar barragem

13/11/18 - 15:12:20

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) apresentou Moção de Apelo endereçada ao Governo do Estado e àCohidro para que adotem medidas necessárias visando uma parceria entre o Estado e a Prefeitura de Ribeirópolis com o intuito de limpar a barragem do Povoado João Ferreira, situada no município. “Essa barragem é extremamente relevante para a agricultura e a pecuária, não apenas do povoado João Ferreira, mas da região, a exemplo dos povoados Serrinha e Lagoa D’água, situados em seu entorno”, explicou Maria, ao defender a aprovação da sua propositura.

Cerca de 150 famílias são beneficiadas diretamente pela barragem que, segundo a deputada, nos períodos de chuva, é utilizada como reservatório, atendendo as necessidades dos moradores, tanto na produção de hortaliças, quanto do lazer. Maria ressaltou que esteve no município, no último final de semana, e verificou de perto a situação da barragem João Ferreira. “Está seca e em situação deplorável. É preciso remover toda aquela sujeira para que quando as chuvas chegarem, esteja pronta para atender a população”, disse, observando ser importante que o governador Belivaldo Chagas priorize a demanda.

Maria Mendonça destacou que a Prefeitura de Ribeirópolis não dispõe de recursos para adquirir o equipamento para efetuar a limpeza, que é necessária e urgente. “Daí a necessidade da parceira. Como a barragem está seca, esse é o momento propício. No período chuvoso, ela deve estar limpa e pronta para guardar a água para servir à comunidade”, afirmou.

Fonte e foto assessoria