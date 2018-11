MULHER É ASSASSINADA PELO EX-COMPANHEIRO EM SÃO CRISTÓVÃO

13/11/18 - 09:41:03

Mais uma mulher é morta no estado de Sergipe pelo ex-companheiro

Desta vez o crime foi registrado no inicio da manhã desta terça-feira (12) no município de São Cristóvão, com golpes de faca.

Segundo informações passadas pela Polícia Militar, o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que fugiu do local logo após o crime.

O Instituto Médico Legal de Sergipe (IML/SE) foi acionado e recolheu o corpo.