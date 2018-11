Operação da polícia federal intercepta pasta de cocaína que seria levada a PE

13/11/18 - 16:02:45

A Polícia Federal deflagrou a Operação Högel, para desarticular grupo criminoso especializado no tráfico de entorpecentes.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos e duas pessoas presas em flagrante na Operação Högel, da Polícia Federal, desencadeada nesta segunda (12) em Aracaju (SE) e encerrada na manhã desta terça (13), resultando na prisão de envolvidos na prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Durante a ação, duas pessoas foram presas em flagrante: um homem que se identificava como Enfermeiro, juntamente com uma mulher que o acompanhava na empreitada criminosa. No momento da prisão, eles realizavam o transporte de 72 kg de cocaína escondidos em um cilindro de gás veicular.

Além disso, o suspeito portava documentos falsos e trazia consigo valores em espécie superiores a R$ 8 mil. Com as buscas nos imóveis do investigado, foram apreendidos cerca de 40 kg de cocaína, aproximadamente R$ 5 mil em espécie, 4 máquinas para contagem de dinheiro e 6 veículos, além de outro cilindro com as mesmas características do que se encontrava no automóvel em que foi preso, indicando a realização de outros transportes de drogas.

Os envolvidos foram indiciados, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de tráfico de drogas, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.

O nome da operação é uma alusão ao enfermeiro alemão Nils Högel, que, contrariando a nobre profissão que exercia, ceifou deliberadamente a vida de inúmeros de seus pacientes, mal semelhante ao que o investigado, apelidado de Enfermeiro, causaria com a volumosa distribuição de drogas que realizava.

Informações e foto PF/SE