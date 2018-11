PF prende dois por documentação falsa, tráfico e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal desencadeou nesta segunda-feira (12) a Operação HÖGEL, que resultou na prisão em flagrante de duas pessoas envolvidas na prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.

As investigações culminaram com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e com a prisão em flagrante do indivíduo que se identificava pela alcunha de “Enfermeiro”, juntamente com uma mulher que o acompanhava na empreitada criminosa, quando transportavam 72kg de cocaína escondidos em um cilindro de gás veicular. Além disso, o preso portava documentos falsos e trazia consigo valores em espécie superiores a R$ 8.000,00.

Com as buscas nos imóveis do investigado, foram apreendidos mais cerca de 40 kg de cocaína, aproximadamente R$ 5.000,00 em espécie, 4 máquinas para contagem de dinheiro e 6 veículos, além de outro cilindro com as mesmas características do que se encontrava no automóvel em que foi preso, indicando a realização de outros transportes de drogas.

Os envolvidos foram indiciados, na medida de suas responsabilidades, como incursos nos crimes dos arts. 33, caput e § 1o, inciso III, e 35, caput, c/c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 (Lei Antidrogas); do art. 304 do Código Penal (Uso de Documento Falso); e do art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998 (Lavagem de Dinheiro).

A operação policial foi assim denominada em alusão ao enfermeiro alemão Nils Högel, que, contrariando a nobre profissão que exercia, ceifou deliberadamente a vida de inúmeros de seus pacientes, mal semelhante ao que o investigado, apelidado de “Enfermeiro”, causaria com a volumosa distribuição de drogas que realizava.

