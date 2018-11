Polícia Militar recupera motocicleta roubada em 2009 em Itabaiana

13/11/18 - 05:09:48

Nesse sábado, 10, policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) do 3º BPM recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo e furto, registrada em 2009, na cidade de Itabaiana, no agreste sergipano.

Os policiais localizaram a motocicleta modelo Shineray XY 50, sem a placa, sendo conduzida por dois homens nas imediações da Rua Percílio Andrade, naquele município. Diante da suspeita, eles foram parados e após uma consulta ao sistema de dados da Secretária de Segurança Publica, foi constatada uma restrição de roubo e furto referente ao ano de 2009.

Segundo um dos detidos durante a ação, ele teria comprado a moto pelo valor de mil e duzentos reais.

Os envolvidos e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Itabaiana.

Fonte e foto PM