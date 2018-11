Prefeito de Santana do São Francisco, Júnior Barrozo se reúne com equipe do DEPEC

No intuito de obter uma melhor qualidade na gestão de Santana do São Francisco, o prefeito Júnior Barrozo esteve reunido no dia de hoje, terça-feira (13) de novembro, com o diretor do DEPEC- Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil, o Ten. Cel. BM Alexandre, com o secretário executivo do DEPEC Major BM Luciano Queiroz e com o engenheiro Felipe Piloto.

Na pauta da reunião a criação da defesa civil municipal, para o diretor do DEPEC Ten. Cel. Alexandre Alves, a iniciativa do gestor municipal é muito importante para a municipalidade, pois são estes órgãos que ajudam a fortalecer as ações de prevenção aos acidentes que venham causar calamidades públicas no município.

Para o prefeito Junior Barrozo, este primeiro contato com o DEPEC foi de fundamental importância para este novo momento de Santana, “ Já encaminhei o projeto de lei para câmara municipal criando a defesa civil, espero que os vereadores apreciem de forma rápida este nosso pleito, pois dará maior agilidade aos trabalhos de nossa gestão”. Afirmou o prefeito Júnior.

