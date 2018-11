Secretarias municipais se reúnem para debater a segunda edição da ação Juventude Forte

13/11/18 - 07:18:13

Aproximar os órgãos municipais da comunidade. Esse é o foco da iniciativa Juventude Forte, realizada pela Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp). Para definir os detalhes da ação que está prevista para acontecer no mês de dezembro, diversos órgãos da PMA se reuniram nesta segunda-feira, 12, no auditório da Sejesp. Ao decorrer da discussão, foram apresentadas propostas e possíveis colaborações. Uma segunda reunião técnica foi agendada para visitar o Colégio Estadual Francisco Rosa, local onde ocorrerá as atividades.

“A partir do sucesso do primeiro evento, o prefeito Edvaldo Nogueira determinou que fossem feitas ações nesse sentido a cada semestre em comunidades diferentes. As secretarias começaram a trabalhar de forma integrada, o que funcionou muito bem. Cada órgão oferta seu serviço, pois é tudo pensando na forma de construção coletiva. E os jovens são beneficiados com isso ao participar das atividades promovidas, é um momento de compartilhar conhecimento, pois muitas vezes a população não sabe dos direitos que tem”, disse o diretor de Políticas Públicas para a Juventude da Sejesp, Francisco Albuquerque.

Desde a primeira edição, que ocorreu em alusão ao Dia Municipal da Juventude no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) no bairro 17 de Março, a Sejesp conta com grandes parceiros para realizar um dia repleto de atividades e palestras. Entre as secretarias que estarão presentes nessa ação estão a Secretaria Municipal da Educação (Semed), Secretaria Municipal da Assistência Social (Semasc), Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e Guarda Municipal. A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) também realizará a seleção para jovem aprendiz.

“Vamos participar do evento com a Coordenadoria de Educação para o Trânsito, à qual é vinculado o grupo Cones de teatro, e também alguns profissionais que ministram palestras voltadas para o público jovem. Já é do objetivo da educação para o trânsito atingir a juventude quanto à prevenção de acidentes, porque eles são multiplicadores de informação, e é por isso que se investe muito nesse público. Então será uma extensão dessas atividades para fazer uma ação conjunta com a Sejesp”, pontuou o diretor de trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Apoiando a inciativa, o coordenador do Programa Academia da Cidade, Magno Carvalho, compartilha dos mesmos valores da Sejesp e da Prefeitura Municipal de Aracaju, o intuito é promover qualidade de vida. “Dessa vez será feito um espaço de saúde, onde vamos fazer orientações básicas de nutrição com o pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASFs), e avaliação física. Na quadra vamos realizar aula de dança e ginástica. O objetivo é informar aos jovens sobre a importância da atividade física”.

Segundo a responsável técnica do Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes (Nupeva) e coordenadora do Programa Vida no Trânsito (PVT) da SMS, Lidiane Gonçalves, são fundamentais atividades como essa para interagir e criar um diálogo com o público jovem. “Com esse convite viemos trazer ações de educação e saúde que possam realmente fortalecer a nossa juventude em todos os aspectos. Pensando nisso, uma das temáticas sugeridas é a prevenção de violência na adolescência, relacionamento abusivo e prevenção contra acidentes de trânsito. Precisamos conversar com nossos jovens sobre esses temas, fortalecer esses debates e conscientizar para prevenir”.