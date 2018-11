VEREADORES PEDEM APOIO PARA EVITAR INTERDIÇÃO MATADOURO

13/11/18 - 12:45:03

A secretária Rose Rodrigues vai visitar o matadouro, acompanhada da diretoria de Saúde Animal da Emdagro. O pedido foi feito pelo legislativo e executivo municipal que procuram evitar encerramento do abate de gado local.

A secretária de estado da Agricultura, Rose Rodrigues, recebeu na manhã desta segunda-feira, 12, uma comissão de oito vereadores do município de Estância mais o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico para tratar de ações que evitem o fechamento do Matadouro Municipal “José Gravatá”.

O Matadouro municipal de Estância, localizado no Bairro Alecrim, é peça de uma ação na justiça por meio do MPF e MPE, o que compete ao Município adotar determinadas medidas exigidas pelos dois órgãos fiscalizadores, sob a pena de sofre ação de interdição.

A audiência com a secretária de Agricultura foi resultado de requerimento de autoria do vereador Alex Silva Porte (Leo), com objetivo de solicitar apoio do Estado quanto ao pedido de prorrogação do prazo para a tomada de medidas que evitem o fechamento do matadouro.

A solução encontrada em entendimento entre os vereadores e a prefeitura é passar a gestão do matadouro municipal para a iniciativa privada. A prefeitura de Estância já tem autorização da Câmara de Vereadores para os procedimentos legais visando abrir licitação de terceirização dos serviços.

“Nós estamos preocupados com o fechamento do matadouro, pois vai causar prejuízo social e econômico para o município. Tanto a prefeitura quanto os vereadores estamos empenhados em resolver o problema com a adequação dos serviços à iniciativa privada e atendimento de todas as medidas exigidas pelo Ministério Público,” disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Carlos Blinof.

A secretária de Estado da Agricultura agendou para próxima semana uma visita ao matadouro com a participação dos vereadores e a Diretora de Saúde Animal da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de Sergipe (Emdagro), para verificar as condições e agilizar o parecem técnico.

Fonte e foto Seagri