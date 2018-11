Dirigentes do STERTS se reúnem com Augusto Franco Neto

14/11/18 - 15:11:41

Na manha de hoje, quarta-feira (14), o Sindicato dos Radialistas de Sergipe, esteve reunido com o Superintende do Sistema Atalaia de Comunicação Augusto Franco Neto, na pauta a defesa dos trabalhadores em empresas de radiodifusão e televisão do sistema.

O tema principal foi a utilização do sistema de transporte UBER, que vem sendo utilizado pela referida empresa, os lideres sindicais Alex Carvalho vice-presidente do STERTS e Fernando Cabral tesoureiro da entidade classista, reivindicaram a suspensão deste serviço de transporte pois coloca em risco os trabalhadores do Sistema Atalaia.

O superintendente Augusto Neto ouviu a solicitação dos representantes classistas, e se comprometeu de imediato determinar aos coordenadores dos setores envolvidos nas coberturas diárias das matérias produzidas nos veículos comandados por ele, de não mais enviar equipes com UBER para as regiões da grande Aracaju com o registro de alto índice de criminalidade, ao termino da reunião ficou acordado com o STERTS a sugestão apresentada pelo dirigente patronal.

Fonte e foto assessoria